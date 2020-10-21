В Донецке на лечение Карима Чайки (8 месяцев) собрали 288 тысяч рублей. Фото: Время добрых

Волонтеры Благотворительного фонда «Время добрых» сообщили о закрытии сбора средств на лечение Карима Чайки. Врачи выявили у мальчика, которому всего 8 месяцев, синдром Вискотта-Олдрича - первичный иммунодефицит X-сцепленного вида - так полностью звучит диагноз Карима.

- Эта болезнь проявляется резким и неконтролируемым снижением тромбоцитов. В любой момент может начаться кровотечение, а банальная простуда для малыша может оказаться фатальной, - сообщили волонтеры.

Спасти ребенка может только трансплантация костного мозга. Операцию могут сделать в московской клинике им. Рогачева. Очередь – до конца года.

- Каждые 14 дней нам необходимо проводить высокодозную иммунотерапию. Иначе, Карим просто не доживёт до спасительной трансплантации, - говорит Оксана.

Благодаря помощи неравнодушных людей средства на препарат (288 тысяч рублей) были собраны. Для ребенка – это шанс побороть болезнь.

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