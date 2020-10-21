Коронавирус в ЛНР: Медики зарегистрировали всего шесть случаев заражения COVID-19

Эпидемиологическая ситуация в ЛНР возвращается в норму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По результатам тестов на COVID-19, полученным в лаборатории, коронавирус в ЛНР выявили всего у шести человек. Это говорит о том, что эпидемиологическая обстановка в Республике возвращается в норму. Об этом утром 21 октября сообщила пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

— Всего по состоянию на 09:00 21 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1358, — говорится в сообщении.

При чем из всего числа инфицированных из больниц выписано полностью выздоровевших в общей сложности 1031 человек. Но перед этим они сделали дважды тест на коронавирус. Еще 64 пациента скончались.

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