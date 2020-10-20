Первую историческую детскую энциклопедию презентовали в Донецке

В энциклопедии были использованы материалы донецкого краеведческого музея, универсальной научной библиотекой им. Крупской и библиотеки для детей им. Кирова. Фото: ДАН

Историко-краеведческое энциклопедическое издание для детей «С чего начинается Родина» об истории населенных пунктов Донецкого края была представлена сегодня в Донецком агентстве новостей.

- Книга построена по форме увлекательной, научно-познавательной краеведческой энциклопедии, — рассказала замдиректора по научной работе, управлению и организации труда столичной республиканской библиотеки для детей имени Кирова Ольга Бабченко. — В издании очень много всевозможных сведений, облегчающих детям изучение этого материала — объясняются многочисленные термины и понятия.

Авторы предлагают школьникам проявить себя в качестве историков и рассказать о своем родном городе или поселке.

- Для этой цели все желающие могут направлять свои рассказы на электронный адрес Донецкой республиканской библиотеки для детей им. С.М. Кирова libkirova@mail.ru и, возможно, на страницах следующей книги окажутся именно эти открытия, — подчеркнула Бабченко.

Информация о городах дана в алфавитном порядке, что облегчает поиск материала. Здесь также можно найти рассказы о людях, оказавших существенное влияние на развитие региона. В книге порядка 170 страниц, страницы – глянцевые. Тираж — 500 экземпляров. Это первая в ДНР энциклопедия об истории населенных пунктов Донецкого края.

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