Гуманитарным коридором с Украиной воспользовались почти 140 человек

Тысячи людей не могут свободно пересечь границы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сто тридцать семь человек проследовали через контрольный пункт въезда и выезда «Новотроицкое – Еленовка» 19 октября.

- На территорию Республики запущено 20 транспортных средств, 79 человек. На территорию Украины выпущено 16 транспортных средств, 58 человек, — сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Напомним, что на линии разграничения действует четыре пункта пропуска: «Горловка» — «Майорское», «Еленовка» — «Новотроицкое», «Александровка» — «Марьинка» и «Октябрь» — «Гнутово». Работа КПВВ в марте этого года была прекращена из-за угрозы распространения COVID-19. Позднее было решено организовать гуманитарный коридор. Пропуск людей происходит по понедельникам и пятницам через контрольный пункт въезда и выезда «Еленовка».

По-прежнему остается закрытой граница с ЛНР.

Сто четырнадцать новых случаев коронавирусной инфекции обнаружено в ДНР за минувшие сутки.

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