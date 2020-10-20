«На Украине левая рука не знает, что делает правая»: Глава МИД ДНР прокомментировала высказывания украинских политиков

Никонорова прокомментировала политику Киева, касательно постоянно меняющихся условий минских соглашений. Фото: пресс-служба МИД ДНР

Полпред ДНР на переговорах Контактной группы Наталья Никонорова прокомментировала слова вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова о поиске новых решений конфликта в регионе.

Ранее в интервью изданию «Зеркало недели» он заявил, что «Минск» не является площадкой, на которой может быть достигнут мир и предложил подписать некие другие, например, Стокгольмские соглашения, в которых Украина внесла бы пункт о передаче контроля над границей между Донбассом и РФ до предоставления особого статуса региону и проведения в нем местных выборов.

- Наша позиция по этому вопросу проста: если Украина решит заключать с кем-то некие Стокгольмские или любые иные соглашения — это ее право и внутреннее дело. Только вот Республик эта бурная деятельность точно не будет касаться — мы пойдем своим путем в соответствии с нашей внутренней повесткой, — отметила Никонорова в заявлении, поступившем в ДАН. - Возникает вопрос: подобные высказывания господина Резникова стоит квалифицировать как официальную позицию украинского президента, или же в этой стране хаос дошел до такого уровня, что левая рука не знает о действиях правой, а голова и вовсе слепа и глуха?

Нужно очень хорошо подумать, прежде чем довериться подписанту в лице Киева, который после достижения договоренностей затянет их выполнение на 6 лет, а потом просто откажется от своих обязательств и уйдет подписывать нечто новое с кем-то другим, заключила глава дипломатического ведомства Республики.

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