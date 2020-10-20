Глава подконтрольной Киеву Луганщины получил самую высокую зарплату среди губернаторов Украины

За год на должности Сергей Гайдай умудрился стать самым высокооплачиваемым губернатором Украины. Фото: loga.gov.ua

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, которого ровно год назад назначили на этот пост, стал обладателем самой высокой зарплаты в сентябре среди всех глав ОГА на Украине.

Проведенный анализ показал, что председатель Луганской ОГА за минувший месяц получил 120 тысяч 580 гривен зарплаты (313 тысяч 500 рублей). Причем Гайдай лидирует с большим отрывом от главы Житомирской ОГА Виталия Бунечко, который на втором месте. Бунечко заработал 71 тысяч 161 грн. На третьем – глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук, его зарплата составила 62 тысяч 652 грн.

Большинство руководителей украинских обладминистраций получили зарплату в пределах 40-50 тысяч грн. В эту категорию попал и глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко с зарплатой в 47 тысяч 814 грн (124 тысяч 300 рублей).

Меньше всех заработал Александр Стадник из Николаевской ОГА – только 13 тысяч 431 грн.

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