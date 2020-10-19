В ЛНР разъяснили, почему будут бесплатно тестировать на коронавирус

Республика получит десятки тысяч тестов, но в свободную продажу они не попадут. Фото: lug-info.com

Медучреждения ЛНР получат 25 тысяч тест-систем для иммуноферментного анализа (ИФА) на коронавирус. Об этом сегодня сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко.

- 25 тысяч тестов ИФА поступят в лечебные учреждения. Эти тесты могут быть использованы как скрининговые для определения иммунитета, то есть иммуноглобулина класса М и класса G. Они будут бесплатные, потому что платной услуги на проведение таких тестов в медицинских учреждениях не существует, - рассказала министр.

Она отметила, что вопрос насыщения аптек ИФА-тестами рассматривался, но госпредприятие ЛНР «Лугмедфарм» не высказало интереса. Достоверность теста составляет 30%, плюс проведение его в домашних условиях – это только удовлетворение любопытства.

- Использовать тесты, которые проведены в бытовых условиях, мы в клинической практике не можем, а закупка тестов в качестве платных услуг – это сегодня неактуально, мы сегодня должны закупать медикаменты, поэтому эти 25 тысяч (тестов ИФА) покроют необходимость, - сказала Пащенко.

Также в ЛНР не будет вводить платные тесты с использованием метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) на COVID-19. Потому получают эти тесты от Роспотребнадзора в качестве гуманитарной помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будет выглядеть донецкая «Юность» после реконструкции: опубликован эскизный проект

Здание Дворца молодежи «Юность» изменит привычный облик (подробнее)