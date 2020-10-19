В Донбассе украинские радикалы застрелили офицера из 24-й бригады ВСУ

Раненого сержанта доставили в медроту, а вот офицер умер на месте перестрелки. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Офицер из 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ погиб от полученного в ходе потасовки с националистами огнестрельного ранения, еще один силовик с многочисленными ранениями доставлен в медроту соединения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Конфликт между военнослужащими и националистами произошел на позициях бригады в районе поселка Мироновский. Как раз накануне местных выборов, которые назначены на 25 октября.

- Во время драки было применено огнестрельное оружие. В результате перестрелки лейтенант Когут от полученных ранений скончался, сержант Илященко получил многочисленные ранения и в тяжелом состоянии доставлен в медицинскую роту, - сказал Осадчий.

Он отметил, что командир 24-й бригады Сергей Поступальский пока не спешит докладывать вышестоящему командованию о происшествии.

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