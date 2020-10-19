Украина уже сейчас назначит руководителей городов и районов ДНР и ЛНР

Резников заинтересовался «хорватским сценарием» решения конфликта в Донбассе. Фото: Фейсбук/Алексей Резников

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников заявил о планах по «реинтеграции Донбасса». Сделал он это после поездки в Хорватию.

Резников указал, что вернулся на Украину с идеей уже заранее готовить работников будущих администраций, мэрий, которые после «деоккупации» сразу придут на место и будут работать.

- Это означает, что они уже сейчас должны быть задекларированы как главы администрации города, села, - рассказал вице-премьер-министр.

При этом киевского чиновника не интересует мнение самих жителей ДНР и ЛНР. Представитель Украины в ТКГ откровенно высказался за лишение дончан и луганчан права выбирать и быть избранными.

Процедура назначенцев из Киева фактически противоречит Минским соглашениям. Но Резников идет дальше: Украина не будет вести речь о включении «особого статуса» Донбасса в Конституцию. Также предлагается вариант «выборочной» амнистии для жителей региона.

Очевидно, что после таких «предложений» не стоит рассчитывать на прогресс на переговорах в ТКГ.

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