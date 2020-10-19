Минстрой опубликовал эскизный проект реконструкции Дворца молодежи «Юность»

Эскизный проект реконструкции Дворца молодежи «Юность». Фото: minstroy-dnr.ru

Министерство строительства Донецкой Народной Республики опубликовало эскизный проект реконструкции Дворца молодежи «Юность». Картинки действительно впечатляют. Здание изменит привычный вид.

- Организационным комитетом согласован эскизный проект восстановления дворца. Мероприятия, связанные с реконструкцией здания, в данный момент переходят к стадии рабочего проектирования, - говорит и.о. директора госпредприятия «Донецкий региональный институт «Донецкпроект» Алексей Петров.

Выбирали из четырех эскизных проектов. Выбранный вариант - симбиоз всех эскизов. «Юность» изменит привычный вид благодаря пристройке к зданию двух объемов. Внутренняя площадь дворца увеличится. Пристройки охватят четыре этажа. При этом архитектурная концепция задания сохранится.

Эскизный проект реконструкции Дворца молодежи «Юность». Фото: minstroy-dnr.ru

Из фонда Главы Донецкой Народной Республики было выделено 18 миллионов рублей на разработку проектной документации.

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