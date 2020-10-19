«Возрождал духовность в Донбассе!» В Луганске простились с митрополитом Иоанникием

Митрополит Иоанникий умер на 83 году жизни. Фото: lug-info.com

Отпевание умершего 17 октября митрополита Иоанникия прошло в Свято-Петропавловском кафедральном соборе Луганска. Его возглавил митрополит Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон. После отпевания новопреставленный был погребен на церковном дворе.

- Просматривая страницы жизни человека, душа которого сегодня стоит перед Богом, мы видим, как в непростое время возрождения духовной жизни на Донбассе, на Луганщине, он всего себя принес в жертву Церкви Христовой. Ведь возрождать духовность – это равносильно тому, как возделывать землю, засевать зерна и ждать тех благословенных плодов. Он старался быть всем для всех, и тот, кто обращался к нему за помощью, за советом, не уходил без утешения, без назидания, - отметил митрополит Пантелеимон.

Митрополит Иоанникий (в миру Иван Яковлевич Кобзев) родился 7 февраля 1938 года в селе Новоселовка Беленихинского района Белгородской области в крестьянской семье. Окончил Одесскую (1962) и Московскую (1966) духовные семинарии. Служил в храмах Москвы, Одессы, Измаила. В 1988 году в рукоположен в сан епископа славянского и назначен викарием в Одесскую епархию. В 1990 году назначен епископом Донецким и Луганским, в 1991 году – епископом новообразованной Луганской и Старобельской епархии, с 2007 года – митрополитом Луганской и Алчевской епархии.

Решением Синода Украинской православной церкви от 20 июля 2012 года был почислен на покой по состоянию здоровья.

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