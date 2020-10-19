На Украине рассказали жителям Донбасса, что делать с просроченными электронными пенсионными удостоверениями

Пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе закрыты с 22 марта из-за угрозы коронавируса. Фото ГПСУ

Электронные пенсионные удостоверения (ЭПУ), которые являются одновременно и банковскими картами, при отсутствии проблемных вопросов, должны продлеваться автоматически. Об этом рассказала начальник главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталья Рад.

Напомним, сотни тысяч пожилых жителей ДНР и ЛНР уже семь месяцев не могут попасть в незалежную после закрытия в марте линии соприкосновения. У многих пенсионеров просрочены банковские карты, и с ноября они станут недействительными. Также истек срок и у электронных пенсионных удостоверений, и люди не знают, что делать дальше. Первые ЭПУ на Украине начали выпускать в 2016 году. Их в первую очередь выдавали жителям республик Донбасса.

- Поступает много вопросов по ЭПУ. Электронное пенсионное удостоверение – это два продукта в одном. Удостоверение и одновременно банковская карта. Беспокоиться нет оснований. Восстановление, возобновление и продление делается автоматически. Наступает срок окончания действия банковской карты, и если нет вопросов, все процедуры делают соответствующие органы автоматически, – пояснила Наталья Рад.

Однако в отношении пенсионного удостоверения есть нюансы.

- ЭПУ действует бессрочно, если человеку назначается пенсия по возрасту. Но есть случаи, когда пенсия назначается на соответствующий период и имеет определенный срок. Это, в частности, пенсии по инвалидности, по потере кормильца, и есть еще перечень пенсионных выплат, по которым ограничен срок, – сказала представитель ПФУ.

В таком случае человеку нужно побеспокоиться, чтобы заранее получить соответствующие выводы МСЭК или справки, которые продлевают выплату. Тогда вопрос снимается автоматически. Так уверяет Наталья Рад. Но как пожилому человеку, тем более – инвалиду проехать в незалежную для прохождения МСЭК и сбора справок? В итоге самые незащищенные люди окажутся лишенными и удостоверений, и банковских карт, и соответствующих выплат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина может оставить без пенсий жителей республик Донбасса, которые полгода не снимали деньги с карточек

Прошло больше 6 месяцев с момента закрытия пунктов пропуска на линии разграничения (подробнее)