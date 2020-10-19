В Донецке задержали подозреваемого в убийстве двух пожилых женщин

Тела убитых обнаружили во время тушения пожара в квартире в Ленинском районе столицы. Фото МЧС ДНР

В Донецке сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в убийстве двух пожилых дончанок. Тела убитых обнаружили спасатели во время тушения пожара в квартире в Ленинском районе столицы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Тем временем, в спасательном ведомстве ДНР рассказали, что 17 октября произошел пожар в двухкомнатной квартире на шестом этаже девятиэтажки по улице Днепродзержинской. Внутри жилья были обнаружены тела двух женщин 73 и 77 лет. Огнем уничтожены мебель и вещи на площади 40 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Также в МЧС сообщили, что дым и огонь из горящей квартиры угрожали жизни жильцов сверху. Пожарные спасли с седьмого этажа двух детей в возрасте 1 и 7 лет. Их вместе с матерью в удовлетворительном состоянии госпитализировали в больницу. А еще спасатели эвакуировали из зоны задымления на свежий воздух 8 человек.

От МЧС ДНР привлекалось 6 машин спецтехники и 21 сотрудник.

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