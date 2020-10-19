Заместитель секретаря СНБО Украины признался в терактах в республиках Донбасса

Сергей Кривонос признался в терроризме. Фото: Скриншот видео «Обозреватель»

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) генерал Сергей Кривонос признался в террористической деятельности на территории ДНР и ЛНР. В частности, в убийстве начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Олега Анащенко.

– В феврале 2017 года двое военнослужащих наших частей выполнили задачу по уничтожению полковника Олега Анащенко (Его взорвали в автомобиле. – Авт.), – заявил Кривонос в эфире украинского телевидения.

Правда, в ходе этой операции ее исполнители попали в плен. Но через три года, в декабре 2019 года, их обменяли.

При этом замглавы СНБОУ утверждает, что Силы специальных операций (ССО) способны взять в плен лидеров ДНР и ЛНР, даже если они будут находиться в иных странах.

Кстати, в свое время Сергей Кривонос командовал 8-м полком спецназначения ВСУ. Офицеры этой части считаются причастными к убийству легендарных комбатов, Героев ДНР Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви). Сам же Кривонос в тот период был первым заместителем командующего ССО.

Удивительно, но после громких признаний Кривоноса никто из западных лидеров и правозащитников не обвинил Украину в террористической деятельности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Путь Визенталь»: Полковник спецназа ВСУ, причастный к убийствам Моторолы, Гиви и «делу» Надежды Савченко, пошел на повышение

Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом (подробнее)