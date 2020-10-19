В Донецке два района останутся без воды на два дня

В Донецке продолжаются работы по подготовке к зиме. Фото: «Вода Донбасса»

С 8:00 20 октября до 20:00 21 октября в связи с проведением плановых ремонтных работ по подготовке к осенне-зимнему периоду будут остановлены водопроводный узел «6 Красная Звезда» и Моспинские РВЧ. Об этом сегодня сообщили в госпредприятии «Вода Донбасса».

Без холодного водоснабжения останутся весь Пролетарский район столицы и город Моспино. Также вода не будет подаваться на часть Буденновского района: поселки Ларино и Тепличный, село Павлоградское, 288-й квартал (улицы Довженко, Георгия Димитрова и Октября) и улица Багратиона, дома 47-51.

Жителей просят сделать запас воды.

Кстати, на прошлой неделе эти два района тоже оставались на два дня без воды. Подготовка к зиме здесь явно затянулась.

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