От 1 до 10 тысяч гривен: Партия Петра Порошенко платит украинским военным за обстрелы республик Донбасса

За каждый выстрел из миномета украинские каратели получают по 10 тысяч гривен. Фото: Пресс-центр штаба ООС

ВСУ за минувшие сутки вдвое увеличили интенсивность обстрелов территории ДНР. Украинские военные восемь раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв пять населенных пунктов. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Такая активизация вовсе не случайна. По данным разведки Народной милиции ДНР, украинские военные получают премии от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». Ее размер строго зависит от вида вооружения. Так, открытие огня из миномета эквивалентно денежной выплате в размере 10 тысяч гривен (26 тысяч рублей), из гранатомета - от 4 тысяч до 6 тысяч, в зависимости от количества выпущенных гранат. Нарушения из стрелкового оружия оплачиваются 1 тысячей гривен.

Больше всех лютуют военные из 54-й отдельной механизированной бригады, которая действует на донецком направлении. Так, за сутки боевики 1-го батальона 54-й бригады с позиций в районе Авдеевки четыре раза открывали огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия в направлении сел Яковлевка и Спартак, выпустив пять мин и одну гранату из РПГ. Для корректировки огня использовали беспилотник.

Тем временем, с позиций 2-го батальона этой бригады украинские каратели два раза обстреляли из стрелкового оружия поселки Каштановое и Минеральное.

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