В Славянске пытались зарезать кандидата в мэры от оппозиционной партии

Нападение произошло во время встречи Павла Придворова с избирателями. Фото: ОПЗЖ

В подконтрольном Киеву Славянске вечером 16 октября во время предвыборной агитации мужчина с ножом напал на кандидата на должность городского головы Павла Придворова.

Павел Придворов представляет партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ). В тот вечер он встречался с избирателями во дворе многоэтажки.

- Около 18.00, когда Придворов общался с горожанами, из подъезда дома выскочил неизвестный и попытался сзади нанести удар ножом. Павла спасла быстрая реакция жителей Славянска, которые сумели нейтрализовать нападавшего и задержать его до приезда полиции, - рассказали в офисе ОПЗЖ.

Теперь 50-летнему мужчине за угрозу убийством светит лишение свободы до двух лет (статья 129 УК Украины).

Жители Славянска сумели нейтрализовать нападавшего мужчину. Фото: ОПЗЖ

В мэры Славянска зарегистрировали шесть кандидатов. Среди них бывшая руководительница города Неля Штепа, которую обвиняют в сепаратизме. Кстати, Павел Придворов в 2014 году был депутатом городского совета Славянска, голосовал за создание «Славянской народной дружины» и проведение референдума о независимости ДНР.

Тем временем, по итогам соцопросов, ОПЗЖ является самой популярной партией в Донецкой области. За нее готов проголосовать каждый третий житель.

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