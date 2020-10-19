Спасатели МЧС работают в экстремальных условиях. Фото: МЧС ДНР

За минувшие сутки в Донецке на пожаре погибла женщина. Еще двое жителей ДНР пострадали от огня. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- 18 октября на месте пожара в частном доме на улице Школьной в поселке Александровка Петровского района Донецка спасатели обнаружили тело женщины. Анкетные данные погибшей и причина пожара устанавливаются. Для тушения от МЧС ДНР привлекались 2 спецмашины и 8 сотрудников, - говорится в сообщении.

Также в этот день произошел пожар в частном доме по улице Плеханова в поселке Ханженково Макеевки. Пострадал 44-летний мужчина, его госпитализировали в больницу. Спасатели обнаружили пострадавшего на месте пожара и вывели на свежий воздух.

А в Горловке при пожаре в одноэтажном восьмиквартирном доме на улице Тюринкова пострадал 68-летний мужчина. Он отказался от госпитализации.

Всего за минувшие сутки на территории Республики сотрудники МЧС ликвидировали 41 пожар, из них 10 — горение сухой растительности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мечтает защищать слабых: 8-летнему мальчику из Донецка помогли стать супергероем

Целый день Никита провел в пожарно-спасательной части, куда его пригласил лично Министр (подробнее)