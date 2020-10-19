Утром украинские военные обстреляли из 120-миллиметровых минометов поселок Калиновка в ЛНР

Украинские военные применили тяжелые минометы. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 19 октября, утром киевские силовики обстреляли из минометов и ручных противотанковых гранатометов (РПГ) район поселка Калиновка. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 06:40 со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) на направлении поселок Луганское - поселок Калиновка зафиксировано применение запрещенного Минскими соглашениями вооружения, а именно: минометов калибра 120 мм (выпущено 11 мин), а также 9 выстрелов из РПГ-7, - говорится в сообщении.

Пока неизвестно о последствиях этого обстрела.

Напомним, что с 27 июля в Донбассе действуют дополнительные меры усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, полеты БЛА.

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Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР (подробнее)