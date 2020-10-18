ВСУ разместили вооружение в населенных пунктах Донбасса

Украинская армия разместила вооружение в населенных пунктах Донбасса. Фото: штаб ООС
Украинские вооруженные формирования продолжают нарушать дополнительные меры по контролю прекращения огня. В Народной милиции Луганской Народной Республики рассказали о размещении киевскими силовиками вооружения в населенных пунктах Донбасса.
- Киевские силовики в нарушение дополнительных мер по контролю режима прекращения огня разместили девять единиц боевой техники в зоне проведения «операции объединенных сил», - сообщил официальный представитель Управления НМ ЛНР Яков Осадчий.
На окраине Сиротино отмечено размещение одной зенитной самоходной установки «Тунгуска»
На железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное размещен один зенитный ракетный комплекс «Стрела-10».
В жилом районе поселка городского типа Райгородка киевские силовики разместили два бронетранспортеров МТ-ЛБ и две зенитные установки ЗУ-23, а в селе Геевка - три бронетранспортера.
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