Погода в Донецке на день: 19 октября будет облачно с самого утра и до позднего вечера, без осадков

За последние 130 лет 19 октября самая высокая температура была 20 градусов тепла, а самая низкая – минус 8 градусов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Погода в Донецке 19 октября будет облачной. В первой половине дня еще будут пробиваться редкие лучики солнца. Но после облаков станет только больше. Но при этом осадков не предвидится.

С 21.00 18 октября до 21.00 19 октября температура воздуха будет колебаться от 8 градусов тепла ночью до 15 градусов днем. Ночью станет заметно холоднее. И все последующие дни температура за окном будет все стремительнее падать. Однако ветра практически не будет. Возможны небольшие порывы до 8 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 19 октября почитается память святого апостола Фомы. Наши предки заметили, что начинаются холодные ветры и даже может выпасть снег. Если в этот день действительно выпадал снег, то лето будет теплым. А в случае, когда на 19 октября нет ни ветра, ни дождя, то стоит ждать скорого похолодания.

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