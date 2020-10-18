Власти ДНР выделили около 150 млн рублей на помощь медикам в борьбе с COVID-19

144 миллиона рублей будут дополнительно потрачены для борьбы с COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На средства индивидуальной защиты для медицинских работников и лекарств для пациентов с COVID-19 власти ДНР выделили еще около 150 миллионов рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Министерства здравоохранения Республики Александр Оприщенко.

— С целью оказания помощи нашим гражданам в полном объеме на реализацию мер по предупреждению распространения COVID-19 в части приобретения средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения, а также на обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения пациентов, выделены денежные средства на сумму 144 млн руб., освоение которых уже начато, — говорится в сообщении.

Главная цель сейчас – это обеспечить медперсонал более качественными средствами индивидуальной защиты. А для лечения больных собираются приобрести еще больше передвижных кислородных концентраторов. Таким образом, получится оказать помощь большему количеству пациентов, которым необходима кислородная поддержка.

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Комментарий по этому поводу дал и.о. главы Минздрава ДНР Александр Оприщенко (подробнее)