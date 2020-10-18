В Минздраве ДНР назвали сроки решения проблемы с нехваткой лекарств в аптеках

В аптеках ДНР люди стоят в очередях за препаратами от гриппа и пневмоний Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже некоторые время жители ДНР жаловались на то, что в аптеках есть дефицит лекарственных препаратов для лечения респираторных инфекций, гриппа пневмоний и т.п. В свою очередь Минздрав взял на контроль эту проблему. В ведомстве пообещали, что на следующей неделе пополнят запасы данных препаратов. Об заявил исполняющий обязанности главы Министерства здравоохранения Республики Александр Оприщенко.

— С начала октября 2020 года отмечен уровень социальной напряженности среди населения Республики по причине недостаточной обеспеченности лекарственными препаратами в розничной частной аптечной сети. Данный вопрос будет урегулирован со следующей недели: ассортимент препаратов, которые показаны для лечения острых респираторных инфекций, гриппа, пневмонии и COVID-19, будет пополнен, — заявил Оприщенко.

Тем временем стало известно, что Республике наблюдается рост числа ковидных пневмоний. За сутки у 201 человека выявили воспаление легких. 101 человека с этим диагнозом госпитализировали в инфекционные стационары.

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