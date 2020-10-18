На КПВВ «Еленовка» на один день откроют гуманитарный коридор

О работе КПВВ «Еленовка» в другие дни Межведомственный штаб пообещал сообщить позже Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

19 октября на линии соприкосновения между ДНР и Украиной будет работать гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка». Пропуск граждан будет осуществляться с 9.00 до 18.00. Об этом сообщили в Межведомственном оперативном штабе.

Правила пересечения границы остались те же. Для выезда из ДНР нужно иметь прописку на Украине. А для въезда в Республику – разрешение Межведомственного оперативного штаба.

Напомним, что прибывшие в Республику граждане обязаны пройти двухнедельную обсервацию в стационаре. Или, при желании, можно сделать экспресс-тест, который определяет заражен ли человек коронавирусной инфекцией нового типа. При отрицательном результате самоизоляцию можно провести по месту проживания (пребывания). Если тест будет положительным, то больной направляется в стационар для дальнейшего обследования.

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