ВСУ вечером открыли минометный огонь по Спартаку

Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала. Фото: пресс-центр штаба "ООС"

Украинские войска сегодня вечером открыли огонь из минометов по селу Спартак, что находится к северу от Донецка. Всего было сделано четыре выстрела и еще один из противотанкового гранатомета. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:25 – н.п. Авдеевка – н.п. Спартак: выпущено 4 мины калибром 82 мм. 16:34 – н.п. Авдеевка – н.п. Спартак: выпущена 1 граната из РПГ. © ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Спартак зафиксирована работа беспилотного летательного аппарата противника.

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