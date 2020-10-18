Мариупольских школьников вербуют в боевые группировки украинских радикалов

Сбор проводились во второй школе Мариуполя, в которой учится порядка 80 человек. Фото: пресс-центр штаба "ООС"

В Управление Народной милиции ДНР поступила информация о том, что боевики националистического формирования «Азов» (запрещенная в РФ организация, - авт.) провели в одной из мариупольских школ военные сборы. По их итогу должны выбрать школьников, которые войдут в состав самой группировки.

— В Мариуполе на территории школы №2 националисты отряда «Азов» (запрещенная в РФ организация, - авт.) проводят сборы с молодежью, в ходе которых инструкторы из числа радикалов, прошедших боевые действия, обучают новобранцев методам ведения боевых операций, в том числе и в условиях города, проводят занятия по физической и огневой подготовке, — говорится в сообщении оборонного ведомства Республики.

Кроме того, уточняется, что подростков, которые «не удостоились чести» служить в рядах азовцев, будут использовать для проведения националистических акций в Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Умрем, но в Украину не вернемся. Отстаньте от нас»: Что говорят жители республик Донбасса в прямом эфире украинских телеканалов

Дончане и луганчане звонят в студию, чтобы рассказать правду о жизни в ДНР и ЛНР (подробнее)