В машине гумконвоя везли из Донецка на Украину золото и женские колготы

Водитель хотел подзаработать, перепродав на Украине женские колготы и золотые изделия. Фото: ГПСУ

Украинские пограничники на КПВВ «Новотроицкое», которое расположено на трассе Донецк - Мариуполь, обнаружили золотые украшения и женские колготы в кабине грузовика. Машина в составе колонны возвращалась из ДНР после выполнения гуманитарной миссии. Об этом рассказали в Госпогранслужбе Украины.

- Инцидент произошел 16 октября. Из ДНР через КПВВ «Новотроицкое» возвращалась колонна грузовиков, которая накануне доставляла гуманитарный груз от одной из международных организаций. Во время проверки в кабине одного из автомобилей обнаружили спрятанные украшения из золота весом 11 граммов и 71 пакет с женскими колготами. Водитель признался, что хотел немного заработать и приобрел эти товары в Донецке, чтобы в дальнейшем перепродать, - говорится в сообщении.

Товар изъяли для принятия соответствующего правового решения.

Отметим, что накануне, 15 октября, в ДНР через КПВВ «Новотроицкое» проехали 9 грузовиков от Посольства Швейцарии в Украине и 12 грузовиков от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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