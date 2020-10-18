Комбриг ВСУ потребовал от боевиков оплатить перехваченный ЛНР беспилотник

Благодаря слаженным действиям бойцов НМ ЛНР БПЛА был посажен на землю. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

Операторы беспилотника, перехваченного военнослужащими Народной милиции ЛНР, будут вынуждены заплатить за него. Такой приказ отдал командир бригады. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— Петренков, доложив о случившейся потере БПЛА командиру бригады полковнику Ивану Гаразу, получил задачу от комбрига в трехдневный срок взыскать с оператора беспилотного летательного аппарат денежную компенсацию за утрату беспилотника, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее стало известно о том, что 30-я бригада ВСУ в Луганщине отправила в район Молодежного беспилотник для разведки. Но во время выполнения своей миссии его перехватили военнослужащие Народной милиции.

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