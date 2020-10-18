В СЦКК ДНР заявили о нарушениях со стороны украинской армии

ВСУ выпустили по ДНР 13 боеприпасов. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины подвергли обстрелам четыре населенных пункта Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

– Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 13 единиц, - сказали в СЦКК.

Отмечается, что киевские силовики на донецком направлении вели огонь по районам села Яковлевка, поселков Жабуньки и Минеральное; на мариупольском под обстрелом оказались окрестности села Ленинское. Применялись гранатометы. Кроме того, отмечены нарушения дополнительных мер по контролю перемирия.

В районе подконтрольного Украине поселка Пески под Донецком дважды замечены беспилотные летательные аппараты и зафиксировано проведение инженерных работ, у села Водяное у южного участка линии соприкосновения произошел взрыв, - рассказали в представительстве.

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