Денис Пушилин на открытии бюста Героя ДНР Арсена Павлова: Он был одним из тех, кто своей жизнью писал историю Донецкой Народной Республики

Глава ДНР возложил цветы к бюсту. Фото: denis-pushilin.ru

В Донецке открыли бюст Героя Донецкой Народной Республики Арсена Павлова. Моторола погиб 16 октября 2016 года в результате теракта.

- Время летит неумолимо быстро. Четыре года назад был убит Герой Донецкой Народной Республики Арсен Павлов. Легендарный командир вместе со своими бойцами участвовал в судьбоносных победах Донецкой Народной Республики, - сказал Глава ДНР Денис Пушилин.

Арсен Павлов погиб четыре года назад в результате теракта Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Руководитель государства отметил, что мужество, храбрость, неординарность Моторолы вселяли надежду и уверенность во многих патриотов Донбасса.

- Подлый теракт, который оборвал его жизнь, по мнению наших врагов должен был привнести панику и смуту. Но Арсен своим примером вселил в сердца защитников Донецкой Народной Республики волю к победе! – говорит Денис Владимирович. - Он был одним из тех, кто своей жизнью писал историю Донецкой Народной Республики. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

В Донецке открыли бюст Герою ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Командир батальона «Спарта» Владимир Жога рассказывает, что Моторола был лидером, за которым тянулись люди.

- У него была такая харизма, которая располагала к себе всех, - говорит он. - Его действия вызывали уверенность, потому что мы прошли все горячие точки на территории ДНР. Из одной точки ада мы отправлялись в другую, потому что могли с этим справиться под его руководством.

Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 года в результате террористического акта. Взрывное устройство было заложено в шахту лифта дома, где он проживал.

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