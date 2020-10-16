«Мы не забудем его подвиги»: Дончане вспоминают о Мотороле в годовщину его гибели

Цветы к памятнику Мотороле возложили и активисты Народной Дружины. Фото: НД ДНР

Вечером 16 октября 2016 года в Донецке был подло убит командир «Спарты» Арсений Павлов. Моторола погиб от взрыва лифта в своем доме. Украинские спецслужбы, как установило следствие, организовали теракт, не сумев достать его на передовой.

- Моя задача - защитить народ, который сделал свой выбор, - говорил Мотор (так его называли друзья).

Роман Трошин вспомнил, каким человеком был Арсен Павлов. Фото: НД ДНР

Дончане хранят память о Герое Республики. Жители запомнили его смелым.

- Для меня лично Моторола - это не только Герой Республики. Я считаю его Героем всего Донбасса, часть которого, к сожалению, находится под Украиной. У меня родственники в Одессе есть. Они тоже знают о подвигах Моторолы и скорбят за ним, - говорит житель столицы.

На открытии памятника Мотороле. Фото: НД ДНР

Арсен Павлов никогда не прятался. Бармен кафетерия центрального универмага рассказывает, что Моторола часто заходил с телохранителем выпить латте. Он любил пить этот напиток с сахаром, чтобы ощущать его крупинки, никогда не размешивал кофе с молоком.

Чемпион мира по кикбоксингу Роман Трошин, руководитель Народной Дружины ДНР познакомился с Арсеном Павловы на Саур-Могиле в День освобождения Донбасса в 2014 году. Там он был вместе с друзьями спортсменами.

- Арсен – один из первых приехал в Донбасс защищать нашу Родину от укрофашистов. Он – пример для подражания. На его поступках воспитываем дружинников, - рассказал Роман Трошин.

Открытие памятника Мотороле. Фото: НД ДНР

В конце 2015 года Трошин встретился с Моторолой в Шахтерске. Половина города была под украинскими боевиками. Они буквально утюжили Шахтерск из тяжелой артиллерии.

- Арсен думал не только о том, как выбить противника из Республики, но и о мирных жителях. Люди тогда сидели в подвалах, Моторола при первой возможности прибегал к ним с хлебом, крупами и тушенкой.

Роман Трошин, будучи меценатом, отправлял в Шахтерск шифер и бензин вагонами.

- Одновременно с боевыми действиями кому-то нужно было помогать восстанавливать жилье, разрушенное обстрелами ВСУ, - вспоминает Роман.

Он вместе с дружинниками был на открытии памятника легендарному Мотороле в донецком парке Ленинского Комсомола. В следующем году Народная Дружина в честь Героя ДНР Арсена Павлова проведет в Донецке фестиваль уличных видов спорта. В этом году сделать это не удалось из-за пандемии коронавируса.

«Мы не забудем его подвиги»: Дончане вспоминают о Мотороле

Вот как Моторолу вспоминает Владимир Жога – командир отдельного гвардейского разведывательного батальона «Спарта» имени Героя Республики Арсена Павлова:

- Моторола считал героями людей, которые воевали на передовой, исполняли его приказы, себя к таковым не причислял. Герой – его батальон. После смерти Мотора мы ему обещали, что батальон не разрушится, кто бы нас ни давил. И сейчас «Спарта» - единый механизм, кулак.

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