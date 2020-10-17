В Минздраве ДНР заявили о росте числа ковидных пневмоний

Александр Оприщенко. Фото: МЗ ДНР Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

За прошедшие сутки у 201 человека в ДНР медики выявили пневмонию. 101 человека госпитализировали в инфекционные стационары. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- На сегодня от коронавируса в ДНР проходят лечение 2459 пациентов. Всего на лечении 1819 пациентов с пневмониями, из них 336 на кислородной поддержке (+53 за сутки), - говорится в сообщении.

- К сожалению, за последние три недели мы имеем отрицательную динамику роста заболеваемости пневмониями – особенно ковидными (их до 70 процентов от общего числа), - прокомментировал исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Александр Оприщенко.

Напомним, что за все время коронавирус в ДНР выявили у 5177 человек. Согласно исследованиям, проведенным 16 октября, выявлено 119 новых случаев заболевания. За сутки с дважды отрицательным тестом выписан 41 человек. Кроме того, зарегистрировано 12 летальных случаев – мужчины в возрасте от 50 до 86 лет и женщины в возрасте от 36 до 87 лет.

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