В ДНР можно проверить статус полиса ОСАГО онлайн Фото: Алексей БУЛАТОВ

Держатели полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) теперь могут проверить статус своих документов с помощью автоматизированной информационной системы обязательного страхования («АИС») на сайте Центрального Республиканского Банка.

- АИС, где регистрируются все заключенные договора по страхованию автомобилей, была создана и запущена Центральным Республиканским Банком в январе 2020 года. Система предназначена для сбора и хранения данных страховых компаний, которые будут осуществлять свою деятельность на территории Донецкой Народной Республики, поэтому она позволяет проверить любой полис ОСАГО, оформленный на территории Республики.

После этого можно узнать в каком статусе сейчас находится документ – действует, утерян или испорчен; номер полиса, каким страховщиком был выдан документ; дату начала действия («с…»); дату окончания действия («по…»). В целях защиты персональных данных информация в системе максимально обезличена, - сообщили в пресс-службе ЦРБ.

Онлайн-проверку можно осуществить не ранее трех рабочих дней со дня оформления полиса, так как в соответствии с законодательством страховщик вносит сведения о договоре обязательного страхования в АИС не позднее трех рабочих дней со дня заключения договора.

Кроме того, данные АИС будут использоваться страховщиками при повторном оформлении клиентом страховых полисов. Так, водители, которые за год, прошедший с момента предыдущего оформления ОСАГО, не становились участниками ДТП, смогут претендовать на скидку при оформлении следующей страховки по системе бонус-малус.

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