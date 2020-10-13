Когда будут штрафовать владельцев незастрахованных автомобилей

ОСАГО - это обязательное страхование автогражданской ответственности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно закону об ОСАГО, ответственность за отсутствие страхового полиса наступает с 1 декабря 2020 года.

ОСАГО - это обязательное страхование автогражданской ответственности. То есть если по вине владельца страхового полиса случилось дорожно-транспортное происшествие, платить пострадавшим будет не он, а его страховая компания. ОСАГО полностью покроет расходы на ремонт машины, а также компенсирует причиненный ущерб здоровью человека. Если в аварии виновны оба водителя, страховые компании заплатят обоим - обычно возмещают половину нанесенного ущерба. В спорных случаях степень ответственности каждого участника аварии и соотношение выплат определяет суд. В ДНР регулятором в сфере страхования выступает Центральный Республиканский Банк.

На наиболее актуальные вопросы, связанные с ОСАГО, ответили в пресс-службе Центрального Республиканского Банка.

- Где узнать информацию о страховщиках (страховых компаниях), получивших лицензию на обязательное страхование автогражданской ответственности?

- Актуальная информация о страховщиках содержится в Едином госреестре субъектов страхового дела, размещенном на сайте Центрального Республиканского Банка https://crb-dnr.ru/registry

- Чья ответственность должна быть застрахована по ОСАГО?

- Владельца автомобиля, водителей, которым он разрешил управлять своей машиной в соответствии с условиями договора обязательного страхования, а также всех остальных, использующих это авто на законном основании. Так, автовладелец может передать свои полномочия, заключив договор о передаче транспортного средства во временное владение (аренда) или оформить доверенность у нотариуса. В качестве примера можно привести случаи, когда граждане или юридические лица арендуют автомобили для проведения пассажирских автоперевозок.

- Как можно проверить действительность полиса ОСАГО в ДНР?

- Проверить статус полиса – это документ с несколькими степенями защиты, можно с помощью автоматизированной информационной системы обязательного страхования («АИС») на сайте Центрального Республиканского Банка https://crb-dnr.ru/insurance. В АИС хранятся данные всех страховых компаний, действующих на территории ДНР, поэтому система позволяет проверить любой полис ОСАГО. Достаточно ввести номер страхового полиса через три рабочих дня со дня его заключения и узнать: каким страховщиком он был выдан; в каком статусе сейчас находится - действует, утерян или испорчен; срок действия страховки.

- Во сколько обойдется водителю застраховать авто?

- Рассчитать стоимость страховки можно самостоятельно. Для этого нужно умножить базовую ставку страхового тарифа на коэффициенты, установленные Постановлением ЦРБ «О страховых тарифах по договору (страховому полису) ОСАГО». Документ размещен на сайте Центрального Республиканского Банка https://crb-dnr.ru/documents

- На какой срок выдается ОСАГО?

- В соответствии с законом об ОСАГО, водителям обычных автомобилей ОСАГО выдают на один год. После чего ее нужно будет переоформить.

Есть и исключения, прописанные в законе. Например, владельцы транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории ДНР, заключают договоры обязательного страхования на весь срок временного использования таких транспортных средств, но не менее чем на пять дней.

- Достаточно ли бланков полисов ОСАГО изготовлено в ДНР?

- Бланки страховых полисов изготавливают страховые компании по согласованию с ЦРБ. Сейчас их изготовлено столько, что хватит страховать ответственности владельцев автомобилей, зарегистрированных на территории Донецкой Народной Республики, а также машин нерезидентов, временно въезжающих на территорию Республики как с территории Российской Федерации и Луганской Народной Республики, так и с территории Украины.

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