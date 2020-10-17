В ЛНР перехватили квадрокоптер ВСУ. Фото: Фото: архив «КП»

В ЛНР военнослужащие Народной милиции перехватили беспилотник киевских силовиков в районе поселка Молодежное. Об этом сегодня сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Утром 17 октября 2020 года в районе населенного пункта Молодежное зафиксирована работа БПЛА вооруженных формирований Украины типа квадрокоптер DJI Mavic Pro. Благодаря слаженным действиям подразделений Народной милиции ЛНР этот беспилотник был посажен, - говорится в сообщении.

ВСУ во время перемирия уже не в первый раз запускают в разведку на территорию республик свои беспилотники. А БПЛА ОБСЕ постоянно глушат, чтобы скрыть размещение своей бронетехники.

Квадрокоптер - это дрон с четырьмя лопастями, он отличается стабильным полетом и маневренностью в воздухе.

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