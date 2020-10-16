В ЛНР продлили карантин в вузах и школах из-за COVID-19

Вузы ЛНР находятся на дистанционке с 5 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР приняла решение продлить каникулы и дистанционное обучение в образовательных учреждениях из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ЛНР.

Вузы Республики остаются на карантине до особого распоряжения, а занятия в школе должны начаться уже 26 октября.

— Министерству образования и науки Луганской Народной Республики, главам администраций городов и районов Луганской Народной Республики: в общеобразовательных организациях Луганской Народной Республики увеличить продолжительность плановых осенних каникул сроком до 25 октября 2020 года, — говорится в сообщении.

Как и в случае с вузами особое распоряжения также получили и другие ведомства ЛНР.

— Министерству образования и науки Луганской Народной Республики, Министерству здравоохранения Луганской Народной Республики, Министерству сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики, Министерству внутренних дел Луганской Народной Республики, Министерству культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики (поручено) продолжить дистанционное обучение в высших учебных заведениях. Срок – до особого распоряжения, — добавили на сайте Правительства.

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