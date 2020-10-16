За все время коронавирус в ЛНР выявили у 1290 жителей

За сутки от коронавируса в ЛНР излечились 24 человека Фото: Андрей АБРАМОВ

Коронавирус в ЛНР выявили еще у 17 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 16 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1290, - рассказали в здравоохранительном ведомстве ЛНР.

Отмечается, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц – 24 - человека.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 950 человек, - сказали в Минздраве Республики.

За все время зарегистрировано 58 летальных случаев.

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