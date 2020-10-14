Спортсмены ДНР завоевали «золото» и «серебро» на соревнованиях по триатлону в Сочи. Фото: Минспорта ДНР

Спортсмены Донецкой Народной Республики приняли участие в соревнования по триатлону «IRONSTAR SOCHI 2020», которые проходили с 9 по 11 октября в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

- В состязаниях приняли участие больше 50 спортсменов из Российской Федерации, а также Армении и Республики Беларусь, - рассказали в Минспорта.

Донецкую Народную Республики представляли три человека.

Отметим, что спортсмены ДНР состязались на дистанции SPRINT, которая включает в себя плавание на 750 метров, велоэтап (20 километров), и бег на 5 километров. Всего в этой дисциплине приняли участие 300 человек.

По итогам состязаний спортсмены Донецкой Народной Республики в возрастной категории 16-24 лет из 28 участников завоевали 1 золотую и 1 серебряную медаль. Обладателем золотой медали стал Игорь Галаев из Макеевки, а серебряная медаль досталась Владимиру Козимирову воспитаннику КДЮСШ №9.

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