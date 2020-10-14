Данные разведки: Украинская армия разместила зенитную установку и БТРы в Попасной

Размещение вооружения вблизи жилых домов - нарушение допмер. Фото: штаб ООС
Украинские вооруженные формирования разместили в Попасной вооружение. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.
- За прошедшие сутки выявлено размещение техники из состава 30-й отдельной механизированной бригады: одной зенитной установки ЗУ-23 и пяти бронетранспортеров в населенном пункте Попасная, - говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве Республики отметили, что размещение военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов – нарушение допмер по усилению и контролю режима прекращения огня.
Указанные факты подтверждаются отчетом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 13 октября, - сказали в УНМ Республики.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинская армия обстреляла окраину Донецка
Об этом сообщили в СЦКК (подробности)