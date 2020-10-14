Украинская армия обстреляла окраину Донецка

Огонь был открыт утром 14 октября. Фото: штаб ООС

Утром, 14 октября, вооруженные формирования Украины открыли огонь по столице Донецкой Народной Республики. По обстрел попал район Вольво-центра, что на севере города. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 09.06 украинские силовики обстреляли район Вольво-центра на севере Донецка, - сказали в СЦКК.

В представительстве рассказали, что для обстрела киевские силовики применяли стрелковое оружие.

Стоит отметить, что украинская армия открыла огонь по Донецкой Народной Республике в день переговоров Контактной группы.

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