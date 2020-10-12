Киев и Донецк проведут переговоры Контактной группы 13 и 14 октября

Видеоконференции профильных групп и видеоконференция Контактной группы состоятся в разные дни Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Следующая встреча участников Трехсторонней Контактной группы и четырех профильных подгрупп назначены на 13 и 14 октября. Как обычно переговоры состоятся в формате видеоконференции. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел ДНР.

— Заседания Контактной и рабочих групп по урегулированию конфликта в Донбассе пройдут 13 и 14 октября в формате видеоконференций по следующему расписанию: во вторник, 13 октября, состоятся видеоконференции профильных групп (по политическим вопросам, по вопросам безопасности, по экономическим вопросам и по гуманитарным вопросам); в среду, 14 октября, состоится видеоконференция Контактной группы., — говорится в сообщении.

Напомним, что в Трехсторонней Контактной группе со стороны Украины до сих пор не нашли замену на должность заместителя председателя делегации после отставки Витольда Фокина.

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