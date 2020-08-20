Сможет ли Витольд Фокин повлиять на переговоры по Донбассу

87-летний Витольд Фокин будет координировать переговоры между гражданами Украины. Фото: youtube.com/tsn

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Витольда Фокина первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.

Теперь у руководителя делегации Леонида Кравчука два первых зама. Реальными полномочиями наделен вице-премьер-министр — министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Анатолий Резников. Он фактически будет организовывать и руководить делегацией. А вот Фокину отведена иная роль.

- Его главная задача — это взаимодействие и координация переговоров между гражданами Украины, которые живут на неподконтрольных территориях, и жителей Донбасса, живущих на остальной территории Украины, — пояснил Кравчук.

Привлечь к переговорам могут и украинцев, уехавших за границу.

- Витольд Фокин с 16 лет работал в шахтах, был премьер-министром Украины в 1990-1992 годах. Он хорошо знает Донбасс, у него много там контактов, - отметил Леонид Данилович.

Он считает, что для «движения вперед» важно знать не только мнение руководителей республик, но также, о чем думают и чего хотят люди, которые жили на территории Донбасса до войны и вынуждены были переселиться оттуда.

- Говорить о мире в Донбассе можно бесконечно, привлекая к процессу переговоров все новых и новых людей, - подчеркивает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Только вот как эти переговорщики смогут удержать украинскую армию от обстрелов или вынудить ее отойти подальше от линии соприкосновения? И уж совсем неясен механизм воздействия на депутатов Верховной Рады, которые должны принять законы по Донбассу.

Политолог уверен, что направление, которое будет вести Фокин, превратится в «большую говорильню».

- Не исключаю, что в «группе Фокина» смогут о чем-то положительном договориться. А дальше? Реально решать проблемы конфликта будут только люди, которые наделены властными полномочиями по обе стороны линии разграничения, - считает Кузьменко.

Он приводит пример с бывшим омбудсменом Украины Валерией Лутковской. Он ушла с должности руководителя гуманитарной подгруппы в ТКГ. Решение объяснила тем, что у нее нет соответствующих полномочий во властных структурах Украины. Поэтому часто договоренности игнорировались.

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