На подконтрольной Украине Луганщине ждут от Киева компенсаций за потери от масштабных пожаров

Огненный смерч оставил на месте жилья пепелище. Фото: ЛугОГА

От масштабных пожаров на подконтрольной Украине Луганщине пострадали почти 500 жилых домов и более 1800 хозпостроек, погибли 11 человек, 18 травмированы.

Такие данные привел глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, который убеждал пострадавших жителей, что все они получат компенсации от Киева. Пострадавшим выплатят по 300 тысяч гривен (780 тысяч рублей) за разрушенный дом, и 200 тысяч гривен (560 тысяч рублей) – за погибшего члена семьи.

- Все убытки полностью подсчитаны, соответствующий пакет документов направлен в Кабинет министров Украины, уже на следующем заседании будет принято постановление о выделении средств на компенсацию потерь пострадавшим, - уверял Гайдай.

Впрочем, обещания - не более, чем предвыборный пиар. 25 октября на Украине – местные выборы. И в команде Зеленского готовы на многое, лишь бы люди за них голосовали.

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