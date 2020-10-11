Ранены трое украинских спасателей: Стало известно, почему в Донбассе подорвался на мине ВСУ пожарный автомобиль

Автомобиль украинских пожарных наехал на противотанковую мину. Фото: ГМ «Пролиска»

Пожарный автомобиль украинских спасателей подорвался 9 октября на противотанковой мине ВСУ во время тушения пожара в подконтрольном Киеву Станично-Луганском районе. В результате ранены трое спасателей. Это случилось рядом с позициями 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

- Травмированы водитель автомобиля, местный лесничий и сотрудник ГСЧС. Пострадавшие доставлены в ЦРБ Станично-Луганского района, – рассказал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Он отметил, что огнеборцы совместно с местными жителями уже более недели борются с пожарами около Станицы Луганской, отбивая огонь от домов.

Тем временем, в Народной милиции ЛНР выяснили, что командование штаба операции объединенных сил (ООС) и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ отказываются предоставлять пожарным сведения о расположении минных полей, ссылаясь на то, что информация находится под грифом «секретно».

- По информации от источника в ГСЧС Станично-Луганского района сотрудники отказываются выезжать для тушения очагов возгорания в места, находящиеся вблизи подразделений ВСУ, пока им не будут предоставлены достоверные и уточненные карты минных полей, - заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он также сообщил, что за неделю семь жителей украинской зоны ООС получили ранения при подрывах на минах, установленных киевскими силовиками. Яков Осадчий констатировал, что подрывы мирного населения на минах является следствием преступной халатности киевских силовиков, которые хаотично минируют зону ООС.

- Этот вопиющий факт гибели и ранений мирного населения, а также установка противопехотных мин в тылу не должны остаться без внимания международных наблюдателей и правозащитных организаций, - подчеркнул Осадчий.

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