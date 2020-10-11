Уже добрались и до деревьев: Боевики ВСУ на Луганщине занимаются незаконной вырубкой ценных пород

По данному факту проводятся проверки. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

Боевики из 30-й бригады ВСУ на Луганщине замешены в незаконной вырубке ценных пород деревьев в лесу в зоне ответственности их соединения. Сейчас по этому факту проводятся проверки. Силовиков хотят привлечь к ответственности. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— В 30-ю бригаду прибыли сотрудники СБУ и комиссия центрального органа исполнительной власти по вопросам лесного хозяйства для проведения разбирательства по факту причастности военнослужащих вооруженных формирований Украины к незаконной вырубке ценных пород леса в зоне ответственности 30-й бригады и целенаправленным поджогам участков местности, где осуществлялась противоправная деятельность, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин сообщал, что командир одной из бригад ВСУ приказал поджечь лес. Таким образом он хотел скрыть незаконную вырубку деревьев на подконтрольной Киеву части Луганской области. Сообщения об этом появились как раз, когда там начались массовые пожары.

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