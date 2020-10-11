На Украине сообщили, что в Донецк пропускают жителей только по спискам штаба ДНР

На украинском КПВВ «Новотроицкое» в сторону Донецка пропускают только по спискам штаба ДНР. Фото: ГПСУ

В подконтрольной Киеву Донецкой облгосадминистрации рассказали, как пропускают жителей в сторону Донецка через украинский пункт пропуска в Новотроицком.

- Украинская сторона получает списки людей, которым ДНР разрешила въезд. Такие списки передаются представителям Украины в рамках работы Трехсторонней контактной группы. Людей, имена которых в списках не значатся, не пропускают через КПВВ «Новотроицкое», - сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА.

Напомним, что на период карантина республиканский КПВВ «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам с 9 до 18 часов. Чтобы попасть в разрешительный список ДНР, нужно направить по электронной почте заявление в межведомственный оперативный штаб или штаб «Здоровое движение».

Спустя немалое время счастливчикам сообщат о принятом решении. В частности, в ДНР через КПВВ «Еленовка» 9 октября пропустили 95 человек и 17 машин.

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