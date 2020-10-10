В ЛНР рассказали, как ликвидируют дефицит антибиотиков и противовирусных препаратов

Со складов «Лугмедфарм» дефицитные лекарства распределяют по аптекам. Фото: lug-info.com

Госпредприятие «Лугмедфарм» получило и распределяет по аптекам Республики антибиотики и противовирусные препараты для лечения текущих заболеваний, ОРВИ и ковидных инфекций. Их дефицит возник в последние недели. Жители ЛНР раскупили четырехмесячный запас.

- На этой неделе мы получили и оприходовали две фуры дефицитных медикаментов, и сейчас этот товар распределяется по аптекам, - сообщил исполняющий обязанности гендиректора «Лугмедфарм» Денис Москаленко.

Он подчеркнул, что аптеки Республики ежедневно получают все востребованные противовирусные препараты и антибиотики.

- Все необходимые препараты есть в наличии, если нет определенных препаратов, то есть их заменители. Поэтому я прошу население не поддаваться панике и покупать препараты, когда они действительно необходимы, - отметил Москаленко.

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