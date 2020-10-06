В аптеках ЛНР раскупили четырехмесячный запас антибиотиков и противовирусных препаратов

Денис Москаленко рассказал, когда в аптеках ликвидируют дефицит популярных лекарств. Фото: lug-info.com

В аптеках ЛНР за короткий срок раскупили четырехмесячный запас антибиотиков и противовирусных препаратов. Дефицит лекарств возник вследствие лавинообразного спроса со стороны населения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности генерального директора «Лугмедфарм» Денис Москаленко.

- Говорить о том, что в сети нет антибиотиков совсем, будет неправильно. Достаточно препаратов, которые по своим характеристикам не уступают и превосходят те, которые пользуются спросом, - добавил Москаленко. - Особенно это касается инъекционных препаратов. В более чем достаточном количестве сейчас в нашей сети находятся цефепим, цефотаксим, ципрофлоксацин, лефлобакт – в меньшем количестве, но также поступает в нашу сеть.

Во вторник, 6 октября, в аптечную сеть уже поступят азитромицин, амоксициллин, аугментин, норфлоксацин, панцеф, хемомицин и другие. Кроме того, поступит ряд противовирусных препаратов: циклоферон, лавомакс, ингавирин, виферон и другие.

- Что касается препарата для разжижения крови фраксипарин, он в данный момент тоже приходуется на складе и в ближайшие дни поступит в аптечную сеть. Также на склад пришли препараты, которые убирают симптомы ОРВИ и гриппа. И до конца недели мы насытим такими препаратами всю аптечную сеть, – отметил Москаленко.

Основные поставки медицинских препаратов осуществляются в аптечные пункты при больницах. Справки о наличии лекарств в аптеках предоставляются по телефону (0642) 58-20-55.

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