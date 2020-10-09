В Донбассе украинские боевики спрятали зенитки в домах, с которых демонтировали крыши для пуска ракет

Эдуард Басурин рассказал о ситуации в подконтрольном Киеву Донбассе Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Украинские боевики пригнали зенитные ракетные комплексы «Стрела-10» в жилой массив Мариуполя. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Отмечается размещение трех установок ЗРК «Стрела-10» в жилом районе на окраине Мариуполя. Военные из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ заняли жилой дом одного из жителей и расположили комплексы в хозяйственных постройках, демонтировав крыши для возможности пуска ракет, - сообщил Басурин.

Об этом Управлению Народной милиции стало известно от жителей Мариуполя.

Зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» предназначен для уничтожения воздушных целей - самолетов, вертолетов, крылатых ракет - на высотах от 25 до 3500 метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Макеевке двое детей получили ранение от взрыва гранаты

Сейчас подростки находятся в больнице (подробности)