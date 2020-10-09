В Макеевке двое детей получили ранение от взрыва гранаты

Один из подростков находится в реанимации. Фото: http://krivbass.city/

Вынужденные каникулы, когда дети остаются одни, зачастую приводят к трагическим последствиям. Так, сегодня в Макеевке прогремел взрыв, в результате которого были ранены двое подростков.

Как сообщили в Макеевском ГУ МВД ДНР, гуляя, дети нашли похожий на гранату предмет. Будучи уверенными, что это муляж ручной гранаты, ребята выдернули чеку, в результате чего прогремел взрыв. Трагедия произошла в Советском районе города Макеевка.

В результате взрыва оба подростка получили осколочные ранения.

- Состояние одного из пострадавших стабильно-тяжелое, он находится в реанимационном отделении, а его товарищ - в травматологии, - сообщила начальник отдела по делам несовершеннолетних Макеевского ГУ МВД ДНР Елена Крючкова.

Она также призвала родителей усилить контроль за детьми, а так же еще раз рассказать детям об опасности жизни в военном городе.

- Граждане должны формировать у детей навыки обеспечения личной безопасности: проводить с ними беседы, объяснять важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь, - отметила Елена Крючкова. Родители должны знать, где, с кем и как проводит досуг их ребенок.

Сотрудники полиции еще раз напоминают – при обнаружении любого непонятного предмета, включая сумки, пакеты, свертки ни в коем случае не приближаться к ним и тем более не брать в руки. Об опасной находке необходимо сразу же сообщить взрослым или по телефону 102!

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